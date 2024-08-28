北京市の工業企業の売上高、１〜７月は８・５％増北京市経済技術開発区にあるSMC（中国）の工場で働く従業員。（資料写真、北京＝新華社記者/彭子洋）【新華社北京8月28日】中国北京市統計局が28日発表した1〜7月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約20円）以上の工業企業の売上高は前年同期比8.5％増の1兆6407億3千万元、利益総額は16.5％増の1020億元だった。商業登記別の利益総額は、内資企業が32.0％増の600