日本商工会議所の小林健会頭は２８日の記者会見で、９月に行われる自民党総裁選で多くの立候補が見込まれることについて、「候補者が多数出てくることは良いことだ。この国をどういうふうにしていくか、ぜひ議論を戦わせてほしい」と述べ、前向きな論戦への期待感を示した。小林氏は、退陣を表明した岸田文雄首相が取り組んだ安全保障・防衛や賃上げ、原発再稼働などに触れ、「日本が直面している問題に正面から向き合ってくれ