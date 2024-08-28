気象台は、午後4時5分に、大雨警報（土砂災害）を宇和島市、愛南町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛媛県・宇和島市、愛南町に発表南予では、土砂災害や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宇和島市□大雨警報【発表】・土砂災害28日夜遅くから29日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）□波浪警報29日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間29日朝予想最大波高6m■八幡