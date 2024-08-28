「内省」が能力向上に役立ちます（写真：Ushico／PIXTA）せっかく多くの経験を積んでもそれを後の人生に生かせないのであればもったいない。社会心理学者のロン・フリードマン氏は「ハーバード大学の研究では、自分の経験をじっくりと振り返る“内省”をたった3分間行うことによって、20パーセント以上もの能力の向上が見られた」という。驚くべき内省の効果と、手軽で効果的な内省の実践法について解説する。※本稿はロン・フリー
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