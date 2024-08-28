☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【8月】 28日(水) 110.83 27日(火) 116.74 26日(月) 104.72 23日(金) 101.84 22日(木)97.03／259円高・3万8000円台回復 21日(水)98.01／111円安・3万8000円割れ 20日(火) 101.32／674円高・3万8000円台回復 19日(月)96.84／674円安・3万7500円割れ 16日(金) 107.02／1336円高・3万8000円台回復 15日(木)98.18／2