■LE SSERAFIMチェウォン、スワロフスキー韓国ブランドアンバサダーに就任！ 【写真】ルセラ チェウォンとスワロフスキーの美麗グラビア（動画あり） LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKIM CHAEWON（キム・チェウォン）が、「Swarovski（スワロフスキー）」の韓国ブランドアンバサダーに就任。韓国雑誌『marie claire korea』の公式SNSでは、スワロフスキーとのコラボによるデジタルカバ&#1254