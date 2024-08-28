Stray Kidsの日本シーズングリーティング「Your Hero」の発売を記念して、10月1日より全国7会場のhmv museum（北海道・札幌／宮城・仙台／東京・渋谷／愛知・名古屋／大阪・心斎橋／兵庫・西宮／福岡・博多）にて、「Stray Kids JAPAN SEASON'S GREETINGS 2025 MUSEUM」を開催する。今回の展示会は「Stray Kids JAPAN SEASON'S GREETINGS 2025 “Your Hero”」の発売を記念して開催。「いつもStray Kidsを守ってくれるSTAY（ファン