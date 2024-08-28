近江トラベル（滋賀県）は28日、福井県敦賀市の無人島「水島」と同市の「色ケ浜」などを結ぶ観光渡船で、亀裂による浸水を今月10日に確認したが、11日以降も運航していたと発表した。11日に修理したが、必要な検査を受けないまま、19日午前まで運航を続け、海上保安庁への報告も怠っていた。沈没や転覆はなかった。同社によると、10日午後「第8観光丸」（定員62人）の船尾の床下に水がたまっているのを船長らが確認。11日、右