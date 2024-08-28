歌舞伎俳優の市川團十郎（46）が、長女・麗禾（13）の手料理を紹介。ファンから絶賛の声が寄せられた。【映像】麗禾が作ったアップルパイや餃子（複数カット）これまでにもブログで、焼きおにぎりやぎょうざ、さらに、半日かけて作ったというアップルパイなど、麗禾の手料理を紹介してきた團十郎。アサイーボウルを食べたときには「え！プロ？」と絶賛していた。「ほーすごいやん！しかも美味しい」市川團十郎、麗禾の手作りス