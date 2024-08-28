Shinichi Uchida［東京２８日ロイター］ - クスリのアオキホールディングスは２８日、創業家出身の青木宏憲社長、青木孝憲副社長が代表を務める合同会社計５社から株式買い集めを行うとの連絡を受けたと発表した。宏憲氏が代表の２社が議決権比率で各６．０６％、孝憲氏の３社が各３．３７％を同日に取得する。８月２１日時点で宏憲社長はクスリのアオキの筆頭株主で１２．１２％、孝憲副社長は第２位で１０．１１％の株式