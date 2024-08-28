バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手（２２）が２８日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。母親がほぼ毎日見ている番組とあって、高橋は「ＮＧないので」とぶっちゃけまくった。結婚願望については「早く結婚はしたいなっていうのはあって、子供に自分のバレーボールを見せたいな〜っていうのもあるので、現役のうちに…」と回答。タイプは「いや〜面白い人がいいですね〜」とのことで、会