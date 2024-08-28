Heekyong YangJoyce Lee［ソウル２８日ロイター］ - 韓国の現代自動車は２８日、中長期目標・戦略を発表し、年間世界販売台数を２０３０年までに２３年比３０％増の５５５万台とする目標を示した。電気自動車（ＥＶ）需要の世界的な減速を受け、ハイブリッド車の車種を倍増させる計画。 ２５─２７年に最大４兆ウォン（２９億９０００万ドル）の自社株買いを実施し、四半期配当を１株当たり２５００ウォンと、従来よ