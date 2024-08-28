今週（2024.8/16〜24/8/22）のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で2.4％増、TOP100の初登場作は11作（先週は10作）となった。【動画】全編海外で撮影されたNumber_i「INZM」MV1位（先週2位）は、菅田将暉の弟として知られ、マルチアーティストとして活躍する、こっちのけんと「はいよろこんで」（590.1万回）。日常生活でストレスを抱える現代人の本音と建前を、風刺と遊び心を交えて歌った曲で、救いを求めるよ