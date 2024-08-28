栗の一大産地の茨城県笠間市で、市や加工業者が栗のむき手の育成を強化している。栗は機械でむくと小さくなり整形も難しいが、高齢化に伴い、「むき子さん」と呼ばれる手むきの技術を持つ人たちが減少している。きれいに手むきされた栗は甘露煮や渋皮煮などに使われ需要が高く、担い手の確保と地域における「栗むき文化」の継承が課題となっている。ミカンの薄皮きれいにむける？実は簡単な裏ワザが熟練者だと、1時間に30〜4