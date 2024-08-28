斉藤由貴、南野陽子、倉科カナらを輩出した「ミスマガジン２０２４」の発表イベントが２８日、都内で行われ、葉月くれあがグランプリに選ばれた。葉月は、大阪府出身の２０歳。２０２２年に芸能活動開始。２３年には舞台や、Ｌｅｍｉｎｏドラマ「対ありでした。〜お嬢様は格闘ゲームなんてしない〜」に出演。ＴｉｋＴｏｋのフォロワーは約３８万人を誇る。応募総数２７８４人の中から受賞した葉月は、「やっと応援してくださ