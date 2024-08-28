台風10号の影響に伴うJR九州の熊本県内の特急、在来線運転計画【28日】(28日午後2時現在)▼特急列車･D&S列車〇｢あそ｣(熊本～宮地) 全列車運休〇九州横断特急(熊本～大分･別府) 全列車運休〇｢やませみ かわせみ｣(熊本～宮地) 通常通り運転〇｢あそぼーい!｣(熊本～大分･別府) 全列車運休〇｢A列車で行こう｣(熊本～三角} 通常通り運転▼普通列車･快速列車〇鹿児島線･門司港～八代 通常通