公明党の山口那津男代表は２８日の党会合で、アジアで多国間の安全保障対話の枠組みを設けるべきだとの考えを示した。米欧諸国とロシアが加盟する欧州安保協力機構（ＯＳＣＥ）をモデルに、日本や中国、韓国、北朝鮮、米ロなどが参加する常設機関設置を訴えた上で、「できれば事務局を日本に設け、アジア各国の対話のとりでとすべきだ」と述べた。