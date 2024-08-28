セブン＆アイ・ホールディングスは２８日、傘下の総合スーパー、イトーヨーカ堂が茨城県から撤退することを明らかにした。来年２月までに同県内唯一の店舗である竜ケ崎店（龍ケ崎市）を閉店。埼玉県の西川口店（川口市）などを含む計５店舗を順次閉める。これにより、閉店を計画していた３３店舗が固まった。２０２５年１〜２月にかけて、竜ケ崎店、西川口店、川崎港町店（川崎市）、姉崎店（千葉県市原市）を閉鎖する予定。尾