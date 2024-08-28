台風10号（サンサン）の接近に伴い、熊本県の鶴屋百貨店は29日（木）と30日（金）に臨時休業する店舗を発表しました（28日(水)午後2時現在）。 【まとめ記事】台風10号情報熊本県（進路予想・交通など） 【臨時休業】 【鶴屋百貨店】＜29日（木）・30日（金）＞・臨時休業＝本館▽東館▽WING館▽New－S▽八代店▽天草店▽人吉店▽桜十字病院店▽玉名出張所 ・通常営業＝鶴屋パーキング（24時間営業）▽日赤店（