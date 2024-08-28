夏休み、インバウンドなどで大きな賑わいとなっている大阪・ミナミ。しかし、違法な客引き、“グリ下”に集まる少年少女、盗撮などの問題が後を絶たない。そんなミナミの街に溶け込み治安を守る、大阪府警の特別警察隊「ＣＭＰ」（クリーン・ミナミ・ポリス）に密着。逮捕の瞬間を激撮した。ミナミで勧誘を受けるサラリーマン風男性…実は『特別警察隊』８月６日の大阪・ミナミ。夏休み期間ということもあり、多くの人で賑わっ