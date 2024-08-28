鹿児島県三島村は警戒レベルのうち最も高いレベル5にあたる避難情報「緊急安全確保」を出しました。直ちに身の安全を確保して下さい。命が危険な状況です。対象は202世帯の369人です。すでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高い状況です。日没によって周辺が暗くなるため、これから避難所に避難することはせず、自宅などで垂直避難をお願いします。周囲の状況を確認したうえで、少しでも命が助かる可能性が高
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