共同制作した連作「原爆の図」で知られる画家の丸木位里（いり）（1901〜95年）・俊（とし）（赤松俊子、12〜2000年）夫妻。国立広島原爆死没者追悼平和祈念館（広島市中区）は27日、位里の母で画家のスマさん（1956年に81歳で死去）、父金助さん（46年に73歳で死去）、妹で画家の大道あやさん（2010年に101歳で死去）の遺影を登録したと発表した。【写真で見る】遺影登録された丸木位里の家族同館などによると、3人は1945年8