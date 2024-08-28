大麻を所持したとして、警視庁東京消防庁玉川消防署（東京都世田谷区）に勤務する男性消防士（27）=千葉県印西市=を大麻取締法違反（単純所持）の疑いで28日に逮捕したことが警視庁への取材で分かった。消防士は容疑を認めているという。捜査関係者によると、逮捕容疑は今年6月6日、東京都墨田区江東橋4丁目の路上で乾燥大麻（4グラム）を所持したというもの。警視庁が同日、拾得物として回収したかばんに乾燥大麻が入ってい