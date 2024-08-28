生駒里奈（C）モデルプレスモデルプレス

生駒里奈が俳優との熱愛報道を完全否定「期待しないでください。笑」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 28日に俳優・鈴木勝吾とのデート疑惑を報じられた生駒里奈
  • 同日にXで、「びっくりさせてごめんなさい」とファンに謝罪した
  • 疑惑を否定した上で、「今後にも期待しないでください。笑」と念を押した

◆生駒里奈が俳優との熱愛報道をXで否定

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