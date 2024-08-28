JR四国が、台風10号の影響に伴う8月29日の列車運転計画を発表しました。昼過ぎから瀬戸大橋線が運転見合わせJR四国が、2024年8月29日（木）の運転計画を発表しました。特急「しおかぜ」（画像：写真AC）。台風10号の影響に伴い、あす29日、JR四国では次の列車や路線が運転を見合わせる予定です。●瀬戸大橋線・特急「しおかぜ」「南風」「うずしお」：昼過ぎから運休・快速「マリンライナー」：昼過ぎから運休・「瀬戸大橋アン