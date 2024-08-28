Ｊ１町田のＤＦ昌子源主将（３１）が２８日、町田市内での練習後に取材に応じ、ペアマティアス・ヘグモ監督解任後の初戦となる浦和戦（３１日、国立競技場）に向けて意気込んだ。町田にとって、直前に相手指揮官が変わるのはハリー・キューウェル監督が解任された７月２０日の横浜Ｍ戦に続いて２度目。同試合は１−２で敗れ、当時暫定監督だったハッチンソン監督に初勝利を献上した。それだけに昌子は「やっぱり嫌ですよ」とう