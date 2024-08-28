ピーチ・アビエーションは、台風10号の影響で国内線の10便を欠航する。8月28日午前11時時点で、きょう8月28日の宮崎・鹿児島・奄美大島発着の国内線10便の欠航を決めた。影響人数は1,405名。欠航便の予約客には、購入した運賃にかかわらず、無料での変更や払い戻しをウェブサイトやコンタクトセンターで受け付ける。