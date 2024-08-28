全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブ会員を対象に、「ANA国際線特典航空券 50％減額マイルキャンペーン」を8月29日から9月30日まで実施する。東京/羽田〜パリ・上海・広州・深セン線、東京/成田〜ホノルル・上海・大連線が対象となる。往復必要マイル数は、東京/成田〜ホノルル線が17,500〜21,500マイル、東京/羽田〜パリ線が22,500マイル、中国路線が8,500〜11,500マイルとなる。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。