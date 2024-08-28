日本豆乳協会がこのほど発表した、2024年4〜6月の豆乳生産量によれば、前年同期比4%増の10万3,467klとなった。品目別では、無調整豆乳が7.5%増の3万3,929klと、引き続き増加傾向で推移した。生産量が最も多い調製豆乳が2.2%増の4万8,353klとなった。豆乳飲料では、果汁入りが8.2%増の4,657kl、コーヒーや紅茶などフレーバー系(その他)が2.5%増の1万3,165klだった。業務用が主な用途の「その他」カテゴリーでは、2.6%減の3,363klだ