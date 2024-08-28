愛知県蒲郡市竹谷町の民家に土砂が流れ込み一家5人が生き埋めとなった土砂災害で、同市は28日、意識不明の状態で救助された70代女性の死亡が確認されたと発表した。また、新たに現場から1人が発見されたことを明らかにした。安否不明となっている男性2人のうちの1人とみられる。安否は不明で、救助までに時間がかかるという。【写真】家族5人が生き埋めとなった土砂崩れの現場現場ではこれまでに男女5人のうち女性3人が救助さ