パリのアンヌ・イダルゴ市長が、パリ・パラリンピック開幕を前に再びセーヌ川で泳ぎ、話題となっている。イダルゴ市長は自身のインスタグラムに水着姿で同僚たちとセーヌ川に飛び込む姿を投稿。「来年からは、パリの夏にはセーヌ川で泳ぐことが欠かせなくなるでしょう。今朝、ブラス・マリー（１２区）でまた泳いだ。そして数日後には、パラリンピック選手たちがパラトライアスロンのためにセーヌ川に飛び込みます！」と記した