スタートアップワールドカップ九州予選で1位に輝いたStapleBioの勝田陽介氏＝2024年8月27日、熊本市、関根和弘撮影 スタートアップ（新興企業）が自社の強みや有望性などをプレゼンテーションして競い合う世界的なピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ」の九州予選が8月27日、熊本市で開かれた。書類審査を通過した11社のうち、熊本大学発の創薬スタートアップ、「StapleBio（ステープルバイオ）」（本社・