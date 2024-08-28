◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＯ同級２位ＴＪ・ドヘニー▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・武居由樹―同級１位・比嘉大吾（９月３日、東京・有明アリーナ）ＮＴＴドコモは２７日、配信サービスの「Ｌｅｍｉｎｏ」で「ダブル世界戦」（９月３日、東京・有明アリーナ