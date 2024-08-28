３０年続く中国広東省の西蔵医療支援、高度な医療サービスを提供高原に位置する林芝（ニンティ）市人民医院。（4月9日撮影、ニンティ＝新華社記者/徐弘毅）【新華社広州8月28日】中国西蔵自治区の南東部に位置する林芝（ニンティ）市は、人口がわずか23万人余りだが、面積は約11万4千平方キロもあり人口密度が低い。地元医療機関のサービス半径は広いが、医療サービス能力は常に患者のニーズに応えられない状態が続いてきた。1