大相撲の関脇・大の里（24＝二所ノ関部屋）が28日、東京・両国国技館で健康診断を受診した。相撲協会が全力士を対象にした定期の検査で、身長、体重、血圧の測定や採血などを行う。大の里は「身長、体重は特に変わっていません。健康管理も日頃から食事などに気をつけています」と説明するも、思わぬ“難敵”に冷や汗たらたらのひと幕も。注射針などで刺されるのは苦手の様子で、「昔から注射は苦手。点滴もダメなんです」と漏