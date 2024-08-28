【ソウル聯合ニュース】韓国の情報機関・国家情報院（国情院）は２８日の国会情報委員会で、北朝鮮の新型戦術弾道ミサイルの発射台に対抗し、韓国型ミサイル防衛（ＫＡＭＤ）システムを強化していると報告した。委員会の出席者が記者団に明らかにした。北朝鮮の朝鮮中央通信は５日、発射台２５０両を「国境第１線部隊」に引き渡す行事が４日に平壌で開かれたと報じた。発射台は新型近距離弾道ミサイルを発射するためのものとみら