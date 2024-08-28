パリ・パラリンピックは２８日開幕する。花形競技の車いすバスケットボールでは、日本女子代表が２０００年シドニー大会以来となるメダル獲得に挑む。東京大会で銀メダルに輝いた男子代表はパリ出場を逃したが、女子は男子の思いを受け継ぎ、３０日のオランダとの初戦に臨む。（波多江一郎）「大暴れしたい」「パリで大暴れしたい」。今月５日、東京都内で行われた女子代表の壮行会で、主力の財満（ざいま）いずみ選手（２７）