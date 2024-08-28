不二電機工業 [東証Ｓ] が8月28日大引け後(15:00)に業績修正を発表。25年1月期第2四半期累計(2-7月)の経常利益(非連結)を従来予想の1.5億円→2.3億円(前年同期は2.1億円)に56.3％上方修正し、一転して10.8％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の3億円(前期は4.2億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高については、コロナ禍の終息による製品需要の回復や、海