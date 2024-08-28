北朝鮮当局はカラオケ機器を備えたレストランを「操り人形的で資本主義の温床」だとして閉鎖している。米国議会から資金提供を受けているメディア「ラジオ・フリー・アジア」が２７日、報じた。当局は、カラオケを韓国からの文化侵略の一部であると考えているようだ。北朝鮮北西部の住民は匿名を条件に「当局は、カラオケ機器で歌いながら食事をすることは『腐った西洋文化と傀儡文化の表現』だと指摘した。食べ物や酒、パー