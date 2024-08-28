大雨警報が、西之表市に発表されました。 屋久島町に発表されている、暴風波浪特別警報、大雨洪水警報は、継続中です。 鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、姶良市、三島村、長島町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町に発表されている、暴風波浪特別警報は継