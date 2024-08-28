ドル円はこの日の高値圏となる１４４円半ばでもみ合い＝東京為替 ドル円はこの日の高値圏でもみ合い。ドル円は、前日のドル安の反動などから、一時１４４．５４付近まで上昇した。氷見野日銀副総裁が「金融市場は引き続き不安定」「極めて高い緊張感を持って注視」と発言したことも支えとなり、午後のドル円は１４４円台半ばを維持してもみ合っている。 USD/JPY144.48