昨年のホープフルＳを史上初の牝馬で制したレガレイラ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、ローズＳ・Ｇ２（９月１５日、中京・芝２０００メートル）から始動する。引き続きクリストフ・ルメール騎手が騎乗する。サンデーサラブレッドクラブが発表した。春は皐月賞（６着）、日本ダービー（５着）と牡馬クラシックに挑戦。キャリア６戦目の今回が初の牝馬限定戦となる。