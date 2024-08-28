【第20話】 8月28日 公開 講談社は8月28日、マンガ「ねずみロワイヤル」第20話「友達」をヤンマガwebで公開した。ヤンマガWebでの価格は70ポイント。 「ねずみロワイヤル」は、佐々木順一郎氏による当たり前に人と同じような生活をするねずみ達のデスゲームの様子を描いた作品。可愛らしいビジュアルからは想像もつかないギャップのあるストーリーが展開され