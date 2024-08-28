シチズン時計は8月28日、「シチズン シリーズエイト 880 Mechanical CITIZENブランド時計100周年限定モデル NB6036-52N」を発表した。9月12日に世界2,200本限定で発売する。価格は275,000円。CITIZENブランド時計100周年記念モデルが「880 Mechanical」から登場2024年は「CITIZEN」ブランドの時計が誕生してから100周年の節目にあたり、ザ・シチズンなど複数のブランドから記念モデルが登場している。本作は、GMT機能搭載で2種耐磁