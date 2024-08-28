「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後２時現在で、日本空調サービスが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ２７日の取引終了後、４月２８日に創業６０周年を迎えたことを記念して記念株主優待を実施すると発表した。２４年９月末時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて５００円分～１万円分のＱＵＯカードを贈呈するという。