2024年12月6日（金）・7日（土）・8日（日）の3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）にて開催される「東京コミックコンベンション2024」（以下「東京コミコン2024」）。その第2弾来日セレブ情報が発表され、『デッドプール』シリーズのモリーナ・バッカリン、『GOTHAM／ゴッサム』シリーズのベン・マッケンジーの来日が決定！【関連記事】『キャプテン・アメリカ』セバスチャン・スタン＆『アクアマン』ジェイソン・モモア、東京コミ