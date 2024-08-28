28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ118163 -11.2 26170 ２. 楽天Ｗブル898412.7 30910 ３. 日経ベア２7747 6.4 323.6 ４. 日経ブル２682315.5 281.1