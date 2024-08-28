バーガーキングは28日、昨年好評だった『パインツキミバーガー』と『パイナップルパイ』を30日から期間限定で販売することを発表した。【画像】甘みと酸味のパイナップルが絶妙！『パインツキミバーガー』直火焼きの100％ビーフパティとスモーキーなベーコンに、甘みと酸味のあるパイナップルが加わった『パインツキミバーガー』。昨年から進化し、今年はパインの甘みが強いゴールデンパインを使用している。サイズも2種類か