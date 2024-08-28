元ヤクルトの名スカウト・松井優典氏（74）が浦和学院（埼玉）の森士元監督（60）のYouTube「森士チャンネル」に出演。今夏の甲子園で一番に評価した投手を明かした。松井氏は「一番に評価したい」と、東海大相模（神奈川）の左腕・藤田琉生投手（3年）の名前を挙げた。1メートル98の長身左腕から最速149キロの角度ある直球を投げ込む。だが、松井氏は評価のポイントとして「初戦と2戦目の投球内容がガラッと違った」こと