タレントの井上咲楽さんが「adidas SUPERNOVA ここちよ〜いらんすて」プレオープ二ングイベントにランニングウェア姿で出席しました。 【写真を見る】【井上咲楽】"いい人との出会いは走りながら見つけたい" 「森脇健児さんの枠を狙ってます」このランニングステーションは、8月29日〜9月29日まで期間限定で日本橋浜町にオープン。心地よく走ることを追求したスペシャルランニングセッションやサウナ体験のほか、期間限定スペ